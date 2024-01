(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 **Viabilità e Università, Giani: “A Siena interventi per 4,6 milioni di

euro”**

/Scritto da Sandro Vannini, mercoledì 31 gennaio 2024 alle 16:50/

“A Siena e alla sua provincia, centri di sviluppo e di crescita della

Toscana, sono molto determinato ad offrire un sistema di infrastrutture che

qualifichino e rendano più sicura la viabilità, al contempo realizzare

interventi utili a migliorare la vita degli studenti universitari, azioni

che nel complesso possono agevolare l’economia e la dimensione sociale del

territorio. Per questo abbiamo deciso di intervenire nell’arco dei prossimi

tre anni sul sistema di infrastrutture e viabilità e di ristrutturare una

residenza universitaria”.

Così il presidente della Regione Eugenio Giani ha presentato i quattro

interventi da 4 milioni e 600mila euro previsti per l’area senese e per la

città di Siena. Questo pacchetto è inserito nella delibera della giunta

regionale con con cui si prevede un programma di interventi finanziati dal

Fondo di sviluppo e coesione.

“A Poggibonsi – evidenzia il presidente Giani – 800mila euro previsti

serviranno per la manutenzione straordinaria di adeguamento sismico del

ponte di via G.Marconi sulla Strada Regionale Cassia. Due milioni e 200mila

euro serviranno a realizzare la strada di collegamento fra la frazione di

Costalpino e la località Pian delle Fornaci nel comune di Siena. Sempre

nel comune di Siena, 1 milione sarà destinato alla realizzazione del terzo

stralcio delle infrastrutture viarie nell’area intercomunale Siena Nord, in

particolare per la trasformazione a rotatoria dell’intersezione fra la

Strada Fiume e il nuovo collegamento viario Strada Fiume-Fontebecci.

Infine, con 596mila euro sarà ristrutturata la residenza universitaria

Tolomei a Siena, dell’Azienda regionale per il Diritto allo Studio, così

da riqualificare l’edificio e ripristinarne la piena funzionalità”.

Il programma del Fondo di sviluppo e coesione sarà oggetto di un accordo

col Governo la cui firma è prevista a febbraio, prevede complessivamente

interventi per 683 milioni. La priorità del programma è stata data agli

interventi relativi a strade e mobilità.