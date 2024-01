(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Ucraina, Piero De Luca (PD), Senza sostegno non otteniamo la pace, avalliamo la guerra

Il PD è sempre stato vicino all’Ucraina senza ambiguità o esitazioni. Per difendere la libertà, la sovranità e l’autodeterminazione di questo popolo. Ma anche per affermare il rispetto di diritti fondamentali, valori e princìpi di democrazia che sono a fondamento della nostra Costituzione e dell’intera Unione europea. Siamo orgogliosi di aver contribuito ad adottare a livello europeo misure senza precedenti, di sanzione al regime di Putin per aver riportato carrarmati e bombe ai confini dell’Europa, così come di sostegno con tutte le forme di assistenza necessarie al popolo e alle istituzioni ucraine. Senza il nostro sostegno, anche militare, non avremmo ottenuto la pace, avremmo avallato la guerra e la sopraffazione. Il risultato? L’Ucraina non esisterebbe più come Stato sovrano e sarebbe in pericolo tutta l’Europa. L’obiettivo finora, dunque, non è stato quello di fornire armi per alimentare il conflitto, ma per indurre Putin ad un cessate il fuoco immediato, premessa indispensabile per una forte iniziativa diplomatica di pace che è e dev’essere sempre più il punto centrale del nostro impegno a livello europeo ed internazionale.

Lo dichiara Piero De Luca della presidenza del gruppo Pd alla Camera e capogruppo Pd in commissione Politiche Ue di Montecitorio.

Roma, 31 gennaio 2024