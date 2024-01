Senato, Senato della Repubblica – Documento VII n. 57 – XIX Legislatura – Presentazione

(AGENPARL) – ROMA, mer 31 gennaio 2024 “Sentenza n. 10 del 6 dicembre 2023, depositata il successivo 26 gennaio 2024, con la quale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie”

Fonte/Source: http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=19&id=48399