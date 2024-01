(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE “INTERGRUPPO PARLAMENTARE LA CULTURA DELLA BELLEZZA:MEDICINA, ESTETICA,FORMAZIONE, RICERCA E BENESSERE”

Presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma, si svolgerà domani, primo febbraio, alle ore 11.30, la presentazione “Intergruppo Parlamentare La cultura della Bellezza: Medicina, Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere” e la Presentazione “Festival della Bellezza Sanremo 2024”. Interverranno l’On. Gimmy Cangiano (Presidente Intergruppo Parlamentare La cultura della Bellezza: Medicina, Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere), la senatrice Lucia Borgonzoni (Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura), la Dott.ssa Maria Rosaria Boccia (Presidente del Comitato Tecnico e Scientifico dell’Intergruppo Parlamentare La cultura della Bellezza: Medicina, Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere), la Dott.ssa Maria De Martino (Presidente del Comitato Organizzativo dell’Intergruppo Parlamentare La cultura della Bellezza: Medicina, Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere), il professor Davide Lauro (Direttore Master II Livello Medicina Estetica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata), lo chef Alessandro Dentone (Presidente Regione Liguria Federazione Italiana Cuochi).

In collegamento è prevista la presenza del Dott. Andrea Felice Armenti (Medico specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica membro AICPE). Sempre in collegamento, da Parigi – IMCAS World Congress, sono previsti gli interventi del Dott. Gianluca Russo (Medico Diplomato con Master in Medicina Estetica), della Dott.ssa Giuseppina Ambrosio (Medico Diplomato con Master in Medicina Estetica) e della Dott.ssa Emanuela Santoro (Medico Diplomato con Master in Medicina Estetica).

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati