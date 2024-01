Comunicato stampa – Deroga Pac su destinazione terreni a finalità non produttive: “Dalla Ue troppe condizioni, misura inutile”

(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 MANTOVA, 31/01/2024

DEROGA PAC SU DESTINAZIONE TERRENI A FINALITÀ NON PRODUTTIVE:

«DALLA UE TROPPE CONDIZIONI, MISURA INUTILE»

«Ennesimo provvedimento inutile da parte dell’Europa, contro i nostri imprenditori

agricoli». È critico il commento del presidente di Confagricoltura Mantova, Alberto

Cortesi, sulla proposta licenziata oggi dalla Commissione Ue per derogare all’obbligo

previsto dalla Pac di destinare una parte dei terreni a finalità non produttive. Deroga da

tempo sollecitata dalla Confagricoltura, che sarebbe preziosissima per molte aziende

mantovane.

«La proposta – spiega Cortesi – presenta un sovraccarico di condizioni tale da limitare

in modo significativo l’efficacia della misura. Il testo va modificato per aumentare

effettivamente le produzioni di cereali e semi oleosi, oggi quantomai necessarie».

Secondo la proposta della Commissione Ue infatti, la deroga è concessa a condizione

che l’agricoltore destini il 7% dei seminativi a elementi caratteristici del paesaggio,

inclusa la messa a riposo, o a colture azotofissatrici e intercalari (le cosiddette “catch

crops”), senza però ricorrere all’uso di fitofarmaci. In aggiunta, per le intercalari è

previsto un coefficiente di ponderazione dello 0,3%. In pratica, ogni ettaro reale sarebbe

equiparato a 0,3 ettari.

«Con queste condizioni, la deroga risulta poco attuabile e, quindi, poco utile. È

l’ennesima presa in giro da parte delle istituzioni europee, in un momento peraltro molto

delicato per il nostro settore. Confagricoltura già da mesi chiedeva la deroga, sulla

falsariga del provvedimento già varato nel luglio 2022, per reagire all’instabilità dei

mercati provocata dal conflitto in Ucraina. L’incertezza sullo scenario internazionale

resta invariata».

La proposta della Commissione passa ora all’esame degli stati membri: «Siamo già in

contatto con il Masaf e con le principali organizzazioni agricole degli stati membri per

ottenere indispensabili e profonde modifiche. Ci troviamo di fronte al classico caso in

cui la soluzione è addirittura peggio del problema» conclude Cortesi.