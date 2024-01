(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

APPUNTAMENTI DEGLI ASSESSORI PER DOMANI 1 FEBBRAIO

L’assessore ai Rifiuti, ai Trasporti e alla Mobilità, Fabrizio Ghera, partecipa all’apertura del cantiere dei lavori sulla ex discarica di Lunghezza. Sarà presente anche il presidente del Municipio VI Nicola Franco.

Lunghezza, Via Castellato, fronte civico 44 (ore 10)

L’assessore alla Scuola, all’Università, alla Formazione, Giuseppe Schiboni, e l’assessore al Bilancio, all’Agricoltura, alla Programmazione economica, Giancarlo Righini, presenteranno “Il mese dei prodotti tipici del Lazio”: un’iniziativa che vede coinvolte diverse mense universitarie.

Disco Lazio, via Cesare De Lollis 22 (ore 10.30)