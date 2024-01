(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Salis, Ricciardi (Pd) a Del Mastro, servono azioni concrete, basta coperture politiche a Orban

Il caso Salis irrompe alla camera dei deputati nel corso del dibattito sul sovraffollamento carcerario voluto dal Pd a cui partecipa il sottosegretario Andrea Del Mastro delle Vedove. Il deputato democratico Toni Ricciardi nell’esporre l’interrogazione parlamentare sull’emergenza umanitaria che si vive in molti istituti italiani si è rivolto direttamente al sottosegretario per sottolineare l’assenza di atti formali del governo italiano nei confronti del governo ungherese sul caso Ilaria Salis. “Comprendiamo l’imbarazzo del sottosegretario – ha detto Ricciardi – dal momento che la presidente Meloni è legata politicamente a doppio mandato con Orban, ma quello che stiamo vedendo e le notizie che vengono riportate devono avere risposte formali. Il governo non si limiti a dichiarazioni di convenienza, ascolti l’appello della famiglia che chiede ‘azioni concrete’ e intervenga per il rilascio e il rimpatrio di Ilaria Salis. Non fare nulla equivale a coprire politicamente Orban davanti a palesi violazioni dei diritti europei”.

