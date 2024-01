(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 COMUNE di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

COMUNICATO STAMPA

Mirano, 30 gennaio 2024

Riprendono le attività del Centro Studi e Documentazione

Tiepolo per il terzo centenario della nascita di Giandomenico

L’Amministrazione comunale di Mirano sta programmando le celebrazioni per il terzo centenario

della nascita di Giandomenico Tiepolo (1727-2027), un compito di grande valenza culturale e

turistica che sarà affidato al Centro Studi e Documentazione Tiepolo, che da oggi riprende le sue

attività nella sede originaria, al primo piano della Barchessa di Villa Giustinian Morosini “XXV

Aprile”, dove già è collocata una biblioteca specializzata. La riapertura agli studiosi e al pubblico è

prevista in occasione del compleanno del padre Giambattista, il 5 marzo prossimo.

Questa storica attività del Comune era stata avviata nel 1998 per promuovere la conoscenza

dell’arte tiepolesca, considerato il fatto che Giambattista e il figlio Giandomenico Tiepolo avevano

scelto il territorio di Mirano, e Zianigo in particolare, quale luogo per erigere la loro dimora estiva,

lasciando importantissimi segni della loro maestria. Nel corso degli anni il Centro si era dotato di

una biblioteca specializzata ed aveva collaborato alla realizzazione di varie iniziative espositive e di

rilevanti pubblicazioni sulla famiglia di artisti. Nel 2005 aveva curato il volume “Giandomenico

Tiepolo. Scene di vita quotidiana a Venezia e nella terraferma”, edito da Marsilio Editori, nel quale

è raccolto il corpus completo dei disegni realizzati dall’artista nella sua villa di Zianigo.

L’Amministrazione Comunale ha voluto affidare il Centro Studi al dott. Mario Esposito,

professionista esperto che, in qualità di capo servizio dell’Ufficio Cultura del Comune, lo aveva

diretto fino al suo pensionamento avvenuto nel 2011.

Laureato in Lettere moderne indirizzo artistico presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha

collaborato all’organizzazione di decine di mostre in Italia e all’estero sui Tiepolo e sul Settecento

Veneto e curato numerose pubblicazioni su questa tematica.

Il Centro opererà per diffondere l’arte dei Tiepolo, favorendo gli scambi di informazione e di

materiali di ricerca tra studiosi e istituzioni culturali (Università, Musei, Fondazioni) italiane e

straniere, puntando a coordinare ricerche, curare pubblicazioni ed infine ad organizzare alla fine del

2026 un evento di grande rilievo a 300 anni dalla nascita di Giandomenico, l’artista che ha dipinto la

villa di Zianigo i cui affreschi sono oggi esposti a Venezia presso il Museo di Ca’ Rezzonico, meta

di migliaia di appassionati.

«La riapertura del Centro Studi Tiepolo è un altro degli obiettivi realizzati contenuti nelle linee

programmatiche di mandato. Qui i Tiepolo hanno dimorato per decenni, segnando il territorio con la

loro presenza: puntiamo a valorizzare sempre più questa peculiarità, considerando la cultura quale

elemento trainante del turismo sostenibile, in coordinamento con le reti e le organizzazioni già

attive», dichiarano il Sindaco Tiziano Baggio e l’Assessora alle Politiche culturali Maria

Francesca Di Raimondo. «Saranno tante le iniziative dedicate ai Tiepolo – proseguono – e siamo

felici che il dottor Esposito, profondo conoscitore e cultore, abbia accettato di cimentarsi in questo

impegnativo compito».

«Sono felice che il Centro Studi sia riaperto per riprendere il lavoro già svolto dal 1998 al 2011 e, in

occasione del trecentesimo, poter dare il mio contributo proseguendo la ricerca sui Tiepolo

finalizzandola in particolare all’ideazione di un grande evento espositivo», afferma Mario

Esposito.

orario da lunedì a venerdì 8.45-12.00; giovedì 15.00-16.45