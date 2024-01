La Russia controlla i rapporti sui piani degli Stati Uniti di schierare armi nucleari nel Regno Unito – Lavrov

(AGENPARL) - ROMA, 30 Gennaio 2024 - “Consideriamo tutte le armi nucleari di Stati Uniti, Regno Unito e Francia un unico arsenale nucleare e costruiamo di conseguenza i nostri piani per garantire la sicurezza della Russia”, ha detto il massimo diplomatico russo.

La Russia è a conoscenza dei piani degli Stati Uniti di posizionare armi nucleari nel Regno Unito e sta verificando queste informazioni, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

“Abbiamo sentito tali rapporti e stiamo esaminando la loro origine e autenticità”, ha detto in una conferenza stampa.

“Consideriamo tutte le armi nucleari di questi tre paesi della NATO (Stati Uniti, Regno Unito e Francia) un unico arsenale nucleare e costruiamo di conseguenza i nostri piani per garantire la sicurezza della Russia. La configurazione di questo arsenale può cambiare, ma l’essenza non cambia. Sì. Vi posso assicurare che ne terremo conto nella nostra pianificazione”, ha sottolineato Lavrov.

Secondo il quotidiano britannico Daily Telegraph, i suoi giornalisti hanno trovato nei documenti del Pentagono nuovi riferimenti ad un piano che potrebbe prevedere lo spiegamento di armi nucleari nella base della Royal Air Force di Lakenheath, una base militare gestita dagli Stati Uniti nel Suffolk, in Inghilterra, nel Regno Unito. Il giornale afferma che i documenti non oscurati del Pentagono pubblicati sui siti web degli appalti pubblici questa settimana e nell’agosto 2023 parlano della necessità di acquistare ulteriori mezzi di difesa balistica e rampe idrauliche come parte dei preparativi per un’imminente missione nucleare in Gran Bretagna.