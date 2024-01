(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 CESENA, BUONGUERRIERI (FDI): RICONOSCIMENTO CAPOLUOGO RISULTATO IMPORTANTE

“Grazie al Governo Meloni, Cesena viene ufficialmente riconosciuta capoluogo di provincia. Un passaggio importante, che si potrebbe definire storico, fatto all’insegna dell’equilibrio: si aprono nuove opportunità per Cesena, ma nulla si toglie a Forlì. Una decisione, quella della piena legittimazione giuridica a Cesena, che è stata assunta con il Decreto Elezioni, a firma Giorgia Meloni, entrato in vigore oggi, e che evidenzia ancora una volta la sensibilità istituzionale del Governo per le istanze territoriali. Al contempo, fa sorridere il tentativo del PD cesenate di attribuire il merito di questo importante riconoscimento al Sindaco di Cesena Lattuca, come se la firma apposta al decreto fosse la sua e non quella del nostro Premier Giorgia Meloni, ma comprendiamo la loro difficoltà nel dover annunciare questa importante notizia con in carica un Governo di centrodestra, mentre non ci sono riusciti in decenni di sinistra al Governo della nostra Nazione”. Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente provinciale di Forlì-Cesena del partito.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati