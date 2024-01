Assessore Latronico su politiche attuate dalla Regione per i piccoli borghi della Basilicata

(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 “Senza dubbio la pandemia ha rappresentato un’opportunità straordinaria per

accelerare la rinascita delle aree periferiche. È una questione di qualità

della vita e di dimensione più umana dello sviluppo. È questo il ritratto

dei piccoli borghi e delle aree interne dell’Appennino e quasi dell’intera

Basilicata, che sono anche la spina dorsale della nostra Italia”. Lo ha

detto l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione

Basilicata, Cosimo Latronico, in occasione del Workshop conclusivo

“Progetto piccole stazioni: un tempo nuovo per i borghi” promosso da Luiss

Policy Observatory che si è svolto a Roma. “La bassa densità abitativa e

produttiva, la grande disponibilità di spazio, la qualità ambientale di

tali territori possono fungere da veri e propri ‘attrattori’

straordinari. Lo dimostrano, da un lato, i numeri relativi al numero di

progetti che si stanno realizzando in tutta Italia (finanziati dal

Ministero della Cultura nell’ambito del Pnrr) per la rigenerazione sociale,

culturale ed economica dei borghi e, dall’altro, la crescente centralità

che questi luoghi un tempo periferici stanno guadagnando nel mercato

turistico nazionale e internazionale. I borghi lucani – ha aggiunto

Latronico – suscitano interesse anche da parte dei cosiddetti nomadi

digitali o soutworker. Da un’indagine condotta dalla Feem sulle

potenzialità del south working in Basilicata, emerge che il 58% del

campione intervistato verrebbe o tornerebbe in Basilicata a lavorare da

remoto, spinto prevalentemente da qualità della vita, legami comunitari e

familiari e più contenuto costo della vita. La Basilicata sta lavorando

tanto per rafforzare queste potenzialità e creare nuove condizioni di

sviluppo nei suoi borghi. Il vantaggio competitivo attuale di questi luoghi

– ha evidenziato l’assessore regionale – sta proprio nel territorio, inteso

non solo in quanto paesaggio straordinario, ma anche nel patrimonio

culturale materiale e, ancor più, nell’insieme dei saperi locali. La forma

paese è la dimensione ideale per sperimentare qualità e green economy,

circolarità dei saperi, coesione della comunità e forza dei territori,

vedendo nella necessaria risposta al cambiamento climatico anche (e

soprattutto) un’opportunità. La Regione Basilicata ha destinato oltre 18

milioni di euro di risorse proprie per supportare l’avvio di strategie di

rigenerazione diffuse sul territorio regionale, perché si possa diffondere

una vera e propria cultura della rigenerazione territoriale con un

protagonismo centrale delle comunità locali. La programmazione 2021-2027

riserverà grande attenzione e supporto finanziario alla strategia di

rigenerazione territoriale sostenibile dei nostri borghi” ha concluso

l’assessore.