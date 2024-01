(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]

Rai, Casu (Pd): servizio pubblico non è tv di palazzo Chigi

“Il servizio pubblico non è la tv di Palazzo Chigi. Questo principio non è chiaro al governo che sta sistematicamente usando

le reti Rai per farsi propaganda.

Non possiamo sottovalutare. Ogni giorno assistiamo ad attacchi al giornalismo d’inchiesta, all’occupazione dei tempi e degli spazi televisivi, a telegiornali ‘cuciti su misura’ che mettono in discussione la corretta informazione. L’operazione di disinformazione sugli aiuti agli anziani è purtroppo solo l’ennesimo episodio.