29 gennaio 2024

Psicologo scolastico, audizioni esperti

Martedì alle 13.30 diretta webtv

Martedì 30 gennaio, alle 13.30, la Commissione Cultura della Camera, nella Sala ex Agricoltura, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge per l’istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, svolge le seguenti audizioni: Maria Cristina Matteucci, professoressa in psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l’Università di Bologna; David Lazzari, presidente dell’Ordine degli psicologi (in videoconferenza); Associazione dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (in videoconferenza); Emanuela Confalonieri, professoressa di psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l’Università Cattolica di Milano (in videoconferenza).

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

