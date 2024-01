(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Camera dei Deputati Comunicato

Legge su media audiovisivi, audizione Lasorella ed esperti

Martedì alle 10.30 diretta webtv

Martedì 30 gennaio, alle 10.30, le Commissioni Cultura e Trasporti della Camera,

nell’Aula della Commissione Trasporti, nell’ambito dell’esame dello schema di

decreto legislativo per integrazioni e correzioni al testo unico sui servizi di media

audiovisivi, svolgono le seguenti audizioni: Stefano Selli, direttore delle relazioni

istituzionali Italia di Mediaset; Ernesto Apa; Associazione produttori audiovisivi;

ITMedia Consulting (in videoconferenza); Cattleya; Cartoon Italia; Stan McCoy,

presidente della Motion Picture Association Europe (in videoconferenza); Giacomo

Lasorella, presidente Agcom.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

