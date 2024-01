(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

RICEVUTO IN MUNICIPIO IL CONSOLE GENERALE DEL GIAPPONE A MILANO

Giovedì pomeriggio il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio per la prima volta il Console Generale del Giappone, Kobayashi Toshiaki che ha sostituito il suo predecessore Amamiya Yuji che aveva assistito al Palio nel 2022.

L’incontro è stata l’occasione per dare seguito al percorso intrapreso con il suo predecessore per l’individuazione di una città giapponese che per tradizioni, storia e cultura possa essere messa in contatto con Asti e si è concluso con una breve visita guidata della città.

Il Primo cittadino nel ringraziare il Console Generale per la visita gli ha donato un magnum di Asti docg, riserva del Sindaco, fornito dal Consorzio dell’Asti.

Asti, 29 gennaio 2024

Nella foto: il Sindaco ed il Console

