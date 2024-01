(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Carenza farmaci: Pd, Italia in emergenza, Schillaci riferisca in parlamento

Dati Aifa allarmanti, mancano farmaci comuni e quelli salva vita

“Il ministro Schillaci informi il parlamento su quali misure sta mettendo in campo il Governo per evitare che la carenza di farmaci preziosi ed essenziali per diverse terapie e per un ampio spettro di patologie si protragga ulteriormente con evidenti e gravi danni per la salute”. Lo chiedono i deputati democratici Marianna Madia, Lia Quartapelle e Marco Furfaro che hanno presentato oggi un’interrogazione al ministro della Salute.

“Sono mesi ormai che nelle farmacie mancano diversi farmaci, spesso legati a terapie salvavita. Secondo i dati forniti da Aifa – sottolineano i democratici – sono circa 3500 i prodotti carenti e la difficoltà di reperimento riguarda prodotti e farmaci di utilizzo comune come paracetamolo, ibuprofene, antibiotici o l’amoxicillina. Ma

anche farmaci di più difficile reperimento come l’insulina. Questa situazione – concludono – è ulteriormente aggravata dalla contemporanea presenza della sindrome influenzale e del Covid che incidono in maniera rilevante sulla mancanza di questi prodotti nella disponibilità al pubblico”.

Roma, 29 gennaio 2024