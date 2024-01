PD, Bonaldi sostituirà Pesole al Dipartimento Digitale

(AGENPARL) – Roma, 28 gen 2024 – Stefania Bonaldi, delegata a P.A., Professioni e Innovazione nella Segreteria nazionale del Partito Democratico, sostituira’ la Responsabile del Dipartimento Digitale Annarosa Pesole, a seguito della sua rinuncia, per motivi professionali.

“Ringrazio Annarosa Pesole per la professionalità e la competenza che ha investito per istituire il Dipartimento Innovazione – spiega Stefania Bonaldi – Un gruppo di lavoro composto da professionisti, accademici, esperti di innovazione e politiche digitali, che si rende disponibile a supportare l’analisi e la proposta del Partito Democratico su questi temi strategici dei quali percepiamo la attualità e il ruolo decisivo, per il presente e il futuro. Nel congratularmi con Annarosa per il suo nuovo incarico, farò del mio meglio per garantire il lavoro del Dipartimento, a beneficio delle Politiche digitali e di Innovazione del Partito e una costante connessione con la Segreteria, i parlamentari italiani ed europei e i vari livelli, anche regionali e locali, del PD.”