Lonoce Solidarietà ex Ilva

(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 *Ex Ilva. Lonoce (PD): “Solidarietà nei confronti di chi manifesterà

domani”*

“Il punto è non poter mettere il piatto a tavola e non poter affrontare le

minime spese. Questa è la drammatica situazione in cui si trova la gran

parte di lavoratori a causa dell’incancrenirsi della vertenza ex Ilva. Il

capitolo dell’indotto rappresenta in queste ore il primo motivo di

preoccupazione per ovvie ragioni. Una condizione già di per sé precaria che

oggi diventa allarmante per gli effetti dei ritardi nel pagamento delle

aziende, effetti che si traducono nelle grandissime difficoltà degli

imprenditori a tenere in piedi le proprie attività, in quelle dei

lavoratori che, come conseguenza, percepiscono in ritardo le retribuzioni,

e infine nella prevedibile contrazione delle spese e quindi l’ingessatura

dell’economia locale.

Perciò, domani saranno per strada a manifestare insieme sindacati e

imprese. Una manifestazione che condivido pienamente e che mi auguro possa

finalmente portare ad una decisiva presa di posizione al fine di mettere in

sicurezza tutti i lavoratori che sono in ballo in questa vertenza”.

*Lucio Lonoce Consigliere comunale Taranto*