(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 Latina, Mitrano (FI): Buon lavoro al neo coordinatore provinciale Di Rubbo

Latina, 28 gen. – “La grande partecipazione al congresso provinciale di Forza Italia, che si è svolto ieri a Gaeta, rappresenta un segnale importante per il partito. La squadra di FI in provincia di Latina, abilmente costruita dal coordinatore regionale del partito, il senatore Claudio Fazzone, è dinamica e rappresentativa di tutte le sensibilità del partito. Ieri erano presenti al Teatro Ariston oltre duemila persone, a dimostrazione, ancora una volta, della vivacità e della grande voglia di partecipazione della comunità azzurra nella provincia di Latina. Di fronte a tanti militanti e simpatizzanti, sono intervenuti esponenti politici nazionali, amministratori e cittadini che hanno voluto salutare il neo coordinatore, Giuseppe Di Rubbo”.

È quanto afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Cosmo Mitrano.

“L’elezione di Di Rubbio come nuovo coordinatore provinciale”, sottolinea, “è un ulteriore segnale di rinnovamento e di apertura. A lui e a tutta la nuova squadra di Forza Italia in provincia di Latina vanno i miei auguri di buon lavoro. Forza Italia è pronta a dare un nuovo impulso alla politica locale, regionale, nazionale ed europea”, conclude Mitrano.

