(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 GIORNO MEMORIA. BUONGUERRIERI (FDI),SCHLEIN PRENDA DISTANZA DA GESTO GRAVE LEPORE

“Elly Schlein e il suo partito restano ancora in silenzio davanti a un gesto gravissimo come quello compiuto dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che si alza durante il discorso tenuto da un rappresentante della comunità ebraica in Consiglio Comunale in occasione della Giornata della Memoria. Dalla paladina dei diritti di tutti, che ben dovrebbe conoscere la storia del popolo ebraico, ci aspettiamo una presa di distanza da un gesto politicamente e umanamente tanto grave”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati