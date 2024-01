comunicato – GLI UFFICI DI PROSSIMITÀ: 25 SEDI IN PIEMONTE PER UNA GIUSTIZIA PIÙ VICINA AI CITTADINI Il presidente Alberto Cirio: “Un servizio che tutela i piemontesi, e soprattutto le fasce deboli”

(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Torino, 28 gennaio 2024

GLI UFFICI DI PROSSIMITÀ: 25 SEDI IN PIEMONTE

PER UNA GIUSTIZIA PIÙ VICINA AI CITTADINI

Il presidente Alberto Cirio: “Un servizio che tutela i piemontesi, e soprattutto le fasce deboli”

“Un progetto di successo e un modello la cui efficacia è stata citata anche ieri, in occasione

dell’apertura dell’anno giudiziario a Torino. Un esempio di buona amministrazione che avvicina i

servizi ai cittadini, soprattutto alle fasce deboli, superando la necessità di recarsi presso gli uffici

giudiziari che spesso sono lontani e di difficile accesso. È un modello replicabile per il quale il

Piemonte si candida a proseguire la sperimentazione per rendere gli uffici ancora più capillari e

efficienti per le nostre comunità”: è quanto dichiara il presidente Alberto Cirio riferendosi agli

Uffici di Prossimità, iniziativa promossa dal Ministero della Giustizia per la cui realizzazione il

Piemonte è una Regione pilota a livello nazionale.

Nell’ambito del Programma operativo nazionale Governance, cofinanziato dal Fondo sociale

europeo (FSE), dal Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) e dal Ministero della Giustizia, dal

2019 la Regione ha realizzato, con un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro, un

piano che migliora l’efficienza e le prestazioni degli uffici giudiziari mediante l’utilizzo

dell’innovazione tecnologica e la fornitura di un supporto organizzativo all’informatizzazione e alla

digitalizzazione.

L’attivazione di Uffici di Prossimità, in collaborazione con gli enti locali e territoriali, consente

infatti di delocalizzare alcune attività che prima potevano essere effettuate esclusivamente presso gli

uffici giudiziari, integrando così i servizi a tutela specialmente delle fasce deboli. Si ottiene anche il

risultato complementare di decongestionare le attività degli uffici giudiziari.

Il ruolo della Regione Piemonte è stato quello di definire il modello organizzativo/procedurale e il

modello formativo che forniscono l’impalcatura per la diffusione su tutto il territorio di tali

innovativi servizi al cittadino.

La rete del Piemonte

Si è così creata una rete dove si può ottenere aiuto e orientamento senza doversi recare presso una

sede di Tribunale.

Ad oggi sono 9 i Tribunali coinvolti, 25 gli Uffici di prossimità avviati che coprono un bacino di

utenza formato da circa 500 Comuni e 650.000 abitanti. I contatti sono stati finora più di 6.000, gli

utenti serviti 3.500, i servizi erogati 4.350, di cui il 40% per il deposito di atti in tribunale e il 60%

per informazioni e altre richieste. Gli 80 operatori presenti nel territorio a supporto del cittadino