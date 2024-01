Unione Comuni del Mugello. Piscine: nonostante gli sforzi non è stato trovato l’accordo con il privato per la riapertura

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 Buongiorno,

inoltro quanto in oggetto con richiesta di pubblicazione.

Trattasi di nota congiunta Unione dei Comuni, Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Scarperia e San Piero

Grazie

Ilaria Ontanetti

Piscine, niente di fatto

Presidente Unione Stefano Passiatore: “Nonostante la nostra disponibilità non è stato possibile trovare un accordo”

Nel cercare una soluzione alla complicata situazione del nuoto mugellano mai come questa volta ci sono stati sforzi unitari e coordinati dei Comuni di Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e dell’Unione dei Comuni.

Gli enti locali hanno risposto con elasticità e velocità alle richieste sia economiche che di gestione che sono via via arrivate dalla parte privata.

Quando è venuta meno la società sportiva che avrebbe dovuto gestire l’impianto questa è stata rapidamente sostituita con un gestore professionale come la Vivi Lo Sport che si è resa disponibile a mettere a disposizione il proprio know how e le proprie risorse.

Dobbiamo però considerare che così come è perfettamente lecito che un soggetto privato decida di vendere i propri beni o le proprie prestazioni alle condizioni che ritiene più vantaggiose, è d’altro canto necessario e doveroso che gli enti pubblici debbano trovare un equilibrio fra le condizioni che il soggetto privato pone, le norme che regolano gli Enti locali in materia di spesa, etica e utilità pubblica.

Non è stato possibile pensare di sostenere una richiesta di pagamento di 120mila Euro per 10 mesi di utilizzo della piscina, a cui aggiungere il costo delle utenze, con la gestione completa del servizio a carico della Vivi Lo Sport, senza però avere l’affidamento dell’area esterna per il periodo estivo visti i precedenti accordi della proprietà con soggetti terzi; una combinazione che avrebbe reso la gestione non economicamente sostenibile.

Purtroppo per queste ragioni, nonostante tutto l’impegno profuso, i fondi messi a disposizione da più enti e la disponibilità della Vivi Lo Sport alla gestione temporanea della struttura, non è stato possibile trovare un accordo con la parte privata per l’apertura dell’impianto di Scarperia e San Piero.

Come Amministrazioni abbiamo fino all’ultimo tenuto aperto il dialogo per riaprire le piscine. Resta il rammarico di non esserci riusciti nonostante tutti gli sforzi profusi. Continueremo però ad impegnarci per sostenere le società sportive coinvolte.

Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Scarperia e San Piero, Comune di Borgo San Lorenzo