[Rugby Notizie] Serie A Elite Femminile: domenica le gare della seconda fase del campionato

27 Gennaio 2024

Roma – La Serie A Elite Femminile è pronta a dare il via alla sua seconda fase, che determinerà i nomi delle due squadre finaliste e della squadra che retrocederà in Serie A.

Il massimo campionato femminile di rugby scenderà in campo questo weekend con la formula dei due gironi: quello Playoff con Valsugana, Villorba, Colorno e Cus Milano; quello Playout con Cus Torino, Capitolina, Benetton e Calvisano.

Le sfide clou di questa settimana sono quella tra Villorba e Colorno nel gruppo Playoff, e quella tra Capitolina e Benetton in quello Playout. Concludono il turno Cus Milano-Valsugana e Calvisano-Cus Torino (in diretta su DAZN).

Seguono il programma della giornata e le probabili formazioni delle 8 squadre.

Serie A Elite Femminile – II fase, I Giornata

Domenica 28 gennaio 2024

Girone Playoff

Ore 12.30, Villorba, Campo Comunale:

Arredissima Villorba Rugby v Furie Rosse Rugby Colorno

Ore 15.00, Milano, Campo Giurati

Cus Milano Rugby v Valsugana Rugby Padova

Girone Playout

Ore 13.00, Roma, Campo dell’Unione

Unione Rugby Capitolina v Benetton Rugby Treviso

Ore 14.30, Villa Carcina, Maw Stadium (in diretta su DAZN)

Rugby Calvisano v Iveco Cus Torino

LE ULTIME DAI CAMPI

Arredissima Villorba RugbyCommento di Ilario Tommasini:”Avremo un altro impegno duro ed importante contro una squadra che conosciamo, il fattore campo sarà importante perché il nostro pubblico ci dà sempre una grande spinta. La formazione la decideremo all’ultimo, sappiamo che le nostre avanti dovranno fare una grande prova ma sono pronte a dare battaglia. Le ragazze sono tutte disponibili e non vediamo l’ora di scendere in campo per fare la nostra migliore partita”. La probabile formazione: Capomagi, D’Incà, Muzzo, Busato, Busana, Cavina, Barattin (C), Bragante, Triolo, Gurioli, Pin, Frangipani, Stecca, Puppin, Crivellaro.A disposizione: Simeon, Pegorer, Boso, Tiani, Copat, Turrin, Bonotto, Gazzi. Allenatore Tubia – Tommasini

Furie Rosse Colorno Rugby

Di seguito la probabile formazione scelta dall’Head Coach Michele Mordacci per il match che sottolinea “Domenica contro il Villorba affronteremo una partita molto importante e decisiva per capire la vera crescita di tutta la squadra. So di poter contare su un gruppo coeso e focalizzato ma mi aspetto da tutte le atlete un atteggiamento molto più combattivo.” La probabile formazione: Capurro; Serio, Catellani, Corradini; Bonaldo; Mannini, Bertelé (CAP); Locatelli, Fernandez, Jelic; Carnevali, Prosperococco; Pilani, Cheli, Cuoghi. A disposizione: Casolin, Tedeschi, Dosi, Boledi, Antonazzo, Ruggio, Borja, Buso.

Cus Milano Rugby

“La partita di domani – ha dichiarato il coach delle Erinni – riveste per noi una doppia importanza. Innanzitutto è la certificazione che siamo tra le prime quattro squadre più forti d’Italia e possiamo dire la nostra nella corsa alla finale scudetto. In secondo luogo domani inizia per noi un percorso, quello delle sei partite questa pool, nel quale avremo modo di capire quali sono i limiti e i punti di forza di questo gruppo molto giovane di giocatrici in funzione delle prossime stagioni”.Questa la formazione:Verocai; Fujimoto, Corsini, Severgnini, Curto; Paganini, Barachetti; Cavina Giulia, Piuselli, Ivashchenko; Elemi, Cavalli; Cassaghi, Fernandez, Turolla.

Valsugana Rugby Padova

“Ritorniamo a Milano dopo due settimane, con una conoscenza sempre più approfondita del nostro avversario. Abbiamo preparato con cura la partita, e siamo pronti a continuare con determinazione sulla nostra strada.” La probabile formazione: Zampieri; Rasi, Cheval, Zeni, Ostuni; Stevanin, Stefan (Cap); Giordano, Gai, Tonellotto; Margotti, Della Sala, Fortuna, Cerato, Jeni. A disposizione: Vecchini, Benini, Vigolo, Calzavara, Costantini, Ravani, Bitonci, Vitadello.

Unione Rugby Capitolina

Il commento del Responsabile Tecnico Alessandro Martire: “Domenica torna Benetton dopo appena due settimane. Non dobbiamo farci condizionare da quel risultato: di sicuro Treviso si sarà preparata al meglio per affrontarci, ma noi stiamo ci stiamo allenando con qualità e siamo certi che i frutti si vedranno in campo”La probabile formazione: Trinca; De Angelis, Granzotto, Gizzi, Sorgente; Corbucci, Mastrangelo; Farina, Pietrini, Albanese; Tricerri, Panfilo; Girotto, Nobile (cap), Serilli

A disposizione: Belleggia, Fiorenza, Cittadini A, Errichiello, Cacciotti, Negroni, Francolini, Grenon

Benetton Rugby Treviso

“Inizia il secondo girone con la trasferta a Roma e vogliamo rifarci della sconfitta subita. Abbiamo analizzato gli errori commessi ma sopratutto abbiamo lavorato sulla disciplina che ci ha messo in grosssa difficoltà. Andiamo a Roma per continuare il nostro percorso di crescita e ci aspettiamo che le ragazze mettano in campo la giusta attenzione ed attitudine” dice alla vigilia i coach Federico Zani. La formazione:Menotti; Barattin, Magatti, Agosta, Pellizzon; Dall’Antonia, Campigotto; Giacomini, Tognon, Celli; Este, Segato; Franco, Fent, Bottaro.A disposizione: Stocco, Bado, Geissbuhler, Sandron, Di Lorenzo, Zorzi, Canever, Lera.

Calvisano Rugby

“Arriviamo a questa partita con tre settimane di buon allenamento.” – commenta il coach degli avanti rossoblù Davide Giazzon – “Dopo una lunga sosta, torniamo a giocare, non vediamo l’ora di scendere in campo domenica e di poterlo fare tra le mura di casa. Sappiamo di giocare una dura partita, Colorno ha una rosa e uno Staff molto organizzato, sarà combattuta fino alla fine. Dovremo essere attenti a rispettare il nostro piano di gioco, vogliamo giocare con lo spirito che abbiamo dimostrato nelle ultime partite.” La probabile formazione: Diederich Ferrario; Vaccari, Moscardi, Uncini, Sperandio; Atkins, Chillon; Casado Sandri, Cosi, Sironi; Steolo, Ferro (cap.); Swanepoel, Giulian, Leccioli. A disposizione: Cadorini, Quaglio, Walsh, Ortis, Zottola, Lubian, Bazan Velez, Dogliani.

Iveco Cus Torino

Queste le parole della capitana Alessia Gronda: “il nostro obiettivo è quello di replicare la prestazione dello scorso turno di campionato ma migliorando alcuni aspetti tecnici che hanno definito errori importanti. Sarà fondamentale riuscire a mantenere uno standard alto pur essendo in trasferta e non sul campo di casa, cosa che ci aveva messo in difficoltà durante la prima partita contro Calvisano. Infine direi che è il primo step per affermarci come squadra più esperta in questa fase del campionato”. La probabile formazione: Pantaleoni; Bruno, Comazzi, Piva, Luoni; Gronda (Cap.), Toeschi; Gai, Epifani, Tognoni; Fulcini, Zoboli; Salvatore, Hu, Zini. a disposizione: Dambros Da Silva, Reverso, Repetto, Cagnotto, Sacchi All. Marshallsay

