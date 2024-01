(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 M.O., Bonfrisco (Lega), coinvolgimento dipendenti Unrwa con Hamas fa rabbrividire, Ue ha ignorato nostre denunce

“Dov’era Borrell quando lo interrogavamo al riguardo?”

Bruxelles, 27 gen – “L’Alto Rappresentante, Josep Borrell, oggi chiede indagini severe sul coinvolgimento dei dipendenti dell’Unrwa nei terribili attacchi del 7 ottobre. Ma dov’era quando gli è stata presentata, tempo fa, un’interrogazione sull’inquietante comportamento dei funzionari delle organizzazioni internazionali nell’ambito del brutale attacco di Hamas contro Israele?

Dov’era durante i dibattiti, in aula al Parlamento Europeo, in cui veniva messo in discussione il ruolo svolto da questa agenzia delle Nazione Unite, a cominciare dall’ammontare e dalla trasparenza fondi assegnati? Rabbrividiamo difronte alle accuse ai dodici funzionari Unrwa. È la fine di ogni credibilità dell’Onu. L’Ue ha una responsabilità gravissima poiché ne è il maggiore finanziatore. È necessario congelare immediatamente le sovvenzioni, come fatto dal governo Italiano e dagli Stati Uniti.”

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega – Gruppo Identità e Democrazia, componente della Commissione per gli Affari esteri, della Sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa e della Delegazione per le relazioni Unione Europea – Israele.