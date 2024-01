(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 GIORNO DELLA MEMORIA. GIOVINE (FDI): NON DIMENTICARE E CONDANNARE ANTISEMITISMO

“Celebriamo il Giorno della memoria per non dimenticare l’orrore dell’Olocausto e con la convinzione che oggi più che mai non si possa parlare di Shoah, senza affrontare il tema dell’antisemitismo in Medio Oriente e della sua recrudescenza in Europa.

Fenomeno che purtroppo ha investito recentemente anche la citta di Vicenza e che meriterebbe quella condanna unanime che tristemente è mancata. L’indifferenza rende complici e rappresenta una minaccia ancora viva. Teniamolo ben presente”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine.

