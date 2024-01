Comunicato stampa Azienda USL di Modena: Ospedale di Mirandola, la Chirurgia accelera. Nel 2023 eseguiti 1.280 interventi, +12% sul 2022. E grazie alla generosità di AMO Nove Comuni arriva un innovativo sistema per gli accessi venosi

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 Modena, 27 gennaio 2024

Comunicato stampa

Ospedale di Mirandola, la Chirurgia accelera:

nel 2023 eseguiti 1.280 interventi, +12% sul 2022

E grazie alla generosità di AMO Nove Comuni

arriva un innovativo sistema per gli accessi venosi

La tecnologia donata garantisce più precisione nell’impianto di dispositivi per l’infusione di terapie endovenose come ad esempio quelle oncologiche. Il ringraziamento del dottor Stefano Sassi, Direttore del reparto, e del dottor Giuseppe Licitra della Direzione medica dell’Ospedale: “Dalla strumentazione un doppio vantaggio: agevola il lavoro dei professionisti ed evita radiazioni ionizzanti al paziente”

È più che positivo il bilancio del 2023 per la Struttura complessa di Chirurgia dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola.

Nell’anno da poco concluso lo staff medico e infermieristico guidato dal dottor Stefano Sassi ha eseguito 1.280 interventi, con un incremento del 12% rispetto ai precedenti 12 mesi, periodo che aveva a sua volta fatto registrare un consistente aumento sul 2021.