Comunicato stampa AMA – RIFIUTI: DA 25 ANNI AL SERVIZIO DEI ROMANI; AL VIA DOMANI LA NUOVA EDIZIONE DELLA RACCOLTA GRATUITA DEGLI INGOMBRANTI; PRESENTI ANCHE I VOLONTARI DEL TERZO SETTORE

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

RIFIUTI: DA 25 ANNI AL SERVIZIO DEI ROMANI; AL VIA DOMANI LA

NUOVA EDIZIONE DELLA RACCOLTA GRATUITA DEGLI

INGOMBRANTI; PRESENTI ANCHE I VOLONTARI DEL TERZO SETTORE

PACE, “25 anni di storia per un appuntamento diventato consueto per i romani”

Nozze d’argento per le domeniche di raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti. Al via, infatti, domani,

domenica 28 gennaio, la nuova edizione dell’iniziativa, dallo scorso anno denominata “ AMA il Tuo

Quartiere – Giornate del Riciclo”, organizzata per il 25° anno consecutivo da AMA in

collaborazione con il TGR Lazio. Saranno coinvolti in questo primo appuntamento del 2024 gli 8

municipi dispari della Capitale, dove saranno complessivamente allestite 15 “eco-stazioni” di

raccolta. Anche i Centri di Raccolta fissi aziendali saranno aperti e a disposizione dei cittadini di

mattina, compresi quelli dislocati nei municipi pari. L’iniziativa, dal 2000 ad oggi, ha consentito ai

romani di consegnare oltre 43mila tonnellate di materiali e beni dismessi.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

«Partiti dal Giubileo del 2000 fino ad oggi alle porte del prossimo anno giubilare. Venticinque anni

di storia per un’iniziativa ormai diventata un appuntamento fisso per i romani che, ogni anno di più,

dimostrano di gradirla ed apprezzarla – dichiara Daniele Pace, Presidente AMA -. Desidero

ringraziare i tantissimi cittadini che, rinunciando a una parte del proprio tempo libero, si recano in

uno dei punti di raccolta messi a disposizione dall’azienda per smaltire correttamente i tradizionali

rifiuti ingombranti. E’ anche attraverso questi gesti che si dimostra l’amore per la propria città”.

A partire dalle 8, i cittadini potranno consegnare nelle “eco-stazioni” appositamente allestite i

“classici” rifiuti ingombranti (ad esempio mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.),

oltre ai cosiddetti RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche come computer,

televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). I materiali raccolti

verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE,

ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero. Saranno consentiti, con il supporto della Polizia

Locale di Roma Capitale, accessi scaglionati per regolare il flusso di veicoli e persone. AMA invita,

quindi, i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 12:30, in modo da consentire a tutti di usufruire del

servizio.

Nelle aree di piazzale Clodio (I Municipio), via Anagnina (VII Municipio) e via Vincenzo Tieri (XV

Municipio), saranno posizionate in aggiunta 3 “Stazioni mobili per la raccolta differenziata” presso

cui i cittadini potranno conferire anche oli vegetali esausti, pile, batterie e contenitori con residui di

vernici e solventi. Queste “stazioni mobili” fungeranno anche da punti informativi per gli utenti.

Anche in questa edizione, agli appuntamenti in calendario parteciperanno, in alcuni siti, i volontari

di associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore che promuovono progetti

volti al riutilizzo dei beni usati e con le quali l’azienda ha siglato specifici protocolli di intesa. In

particolare, nell’appuntamento di domani, sarà presente il gruppo dei Ciclonauti. I volontari

saranno a disposizione dei cittadini presso le postazioni di piazzale Clodio (I Municipio), via

Francesco Tovaglieri (V municipio) e via Anzio (VII municipio) per la raccolta di vecchie biciclette

o parti di esse.

Per ulteriori informazioni: http://www.amaroma.it.

Roma, 27 gennaio 2024

ECOSTAZIONI DI RACCOLTA *

DOMENICA 28 GENNAIO

Municipio Tipo Postazione Indirizzo

Piazza del Tempio di Diana

I Eco-stazione

(area parcheggio)

Viale delle Terme di Traiano

I Eco-stazione

(fronte viale F. Mizzi)

Piazzale Clodio – parcheggio

I Eco-stazione

largo Livatino

Via Pupella Maggio – Porte di

III Eco-stazione

Roma

Via Francesco Tovaglieri (area

V Eco-stazione

parcheggio)

Via Rovigno d’Istria – mercato

V Eco-stazione

Villa Gordiani

VII Eco-stazione Via Anzio – area parcheggio

Via Anagnina – fronte

VII Eco-stazione

stabilimento Ericsson

Largo Montanari (area

IX Eco-stazione

parcheggio)

IX Eco-stazione Piazzale Cina

Lungotevere di Pietra Papa

XI Eco-stazione

(angolo via Enrico Fermi)

Via Borgo Ticino (angolo via

XIII Eco-stazione Ovada – parcheggio adiacente

mercato)

Via Francesco Albergotti (area

XIII Eco-stazione

parcheggio)

XV Eco-stazione Largo Nimis (Labaro)

Via Vincenzo Tieri – Cassia

XV Eco-stazione

Olgiata (area parcheggio)

*Per eventuali aggiornamenti, http://www.amaroma.it