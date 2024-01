comunicato – IL PRESIDENTE DEL PIEMONTE CIRIO E L’ASSESSORE GABUSI: “UN ULTERIORE SLITTAMENTO DELLA RIAPERTURA DELLA FERROVIA DEL FREJUS E’ INACCETTABILE”

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Torino, 27 gennaio 2024

IL PRESIDENTE DEL PIEMONTE CIRIO E L’ASSESSORE GABUSI: “UN ULTERIORE SLITTAMENTO DELLA RIAPERTURA DELLA FERROVIA DEL FREJUS E’ INACCETTABILE”

«Un ulteriore allungamento dei tempi di riapertura della linea ferroviaria storica del Fréjus, interrotta da agosto per la frana in territorio francese, è inaccettabile. Così come lo è il metodo con il quale questa notizia viene diffusa da Sncf, alla vigilia di un incontro binazionale organizzato proprio per un confronto su tempi e modalità di ripristino della circolazione». Lo dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti e infrastrutture Marco Gabusi .