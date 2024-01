(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 PROTESTE AGRICOLTORI. LA SALANDRA (FDI), FONDAMENTALI PER GOVERNO ITALIANO, SPIACE L’ASSENZA DEGLI EURODEPUTATI

“Il tavolo convocato questa sera in Prefettura a Foggia tra parlamentari, sindaci, agricoltori in protesta e associazioni di categoria dimostra la grande attenzione dello Stato, che è in continuo ascolto delle istanze del territorio. Spiace, tuttavia, l’assenza degli eurodeputati del territorio protagonisti e responsabili della PAC che, secondo gli agricoltori della Capitanata, è il grande tema da affrontare. Gli agricoltori sono fondamentali per il Governo italiano e comprendiamo le loro istanze. Anzi, più volte il ministro Lollobrigida ha rilevato le criticità delle politiche agricole europee e sta lavorando in Italia e in Europa per invertire il paradigma dell’equilibrio tra sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale ed economica dell’agricoltura. Le contestazioni di questi giorni da parte del mondo agricolo, contro le politiche dell’Unione europea, confermano la bontà della visione del Governo Meloni e del ministro Francesco Lollobrigida, per cui gli agricoltori vanno ascoltati e sostenuti, contro le ideologie radical chic, passando dalle proteste alle proposte”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura.

