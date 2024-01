(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Giardini di Plastica: un viaggio incantato al Teatro Monticello di Grottaglie con il secondo appuntamento de’ “La Scena dei Ragazzi 2023-2024”

Il secondo appuntamento della rassegna teatrale “La Scena dei Ragazzi 2023-2024” è pronto a incantare il pubblico con lo spettacolo “Giardini di Plastica”, diretto da Salvatore Tramacere. L’evento si terrà domenica 28 gennaio alle ore 17:30 presso il Teatro Monticello di Grottaglie.

“Giardini di Plastica” è uno spettacolo straordinario che cattura gli sguardi e lascia libera la fantasia di correre a briglia sciolta. Colori vibranti, luci suggestive e suoni avvolgenti si combinano per offrire un viaggio sorprendente alla scoperta di mondi magici, popolati da extraterrestri, samurai, fate e angeli. La performance trasporta il pubblico in mondi a sé, ricchi di meraviglie, ricordi, sogni ed emozioni.

Le scene, di grande impatto visivo, utilizzano materiali poveri e riciclati, come tubi, abiti e copricapo, trasformandoli fiabescamente in immagini strampalate e buffe. L’originalità delle trovate e la forza evocativa delle immagini coinvolgono gli spettatori e li intrattengono con un movimento della fantasia senza tempo.

Dettagli dell’Evento:

Spettacolo: “Giardini di Plastica” – Regia di Salvatore Tramacere

Data e Ora: Domenica 28 gennaio alle 17:30

Luogo: Teatro Monticello, Grottaglie

Biglietti: prezzo: €5

I biglietti possono essere acquistati direttamente al botteghino del Teatro Monticello dalle ore 17:00