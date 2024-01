È Stroncone il borgo che rappresenterà l’Umbria nell’edizione 2024 de “Il Borgo dei Borghi” di RAITRE

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 > Domenica 28 gennaio dalle 17.00 circa, Stroncone sarà protagonista della

> trasmissione in onda su RAITRE “Il Borgo dei Borghi”. Il nostro Comune

> infatti, come anticipato nei mesi scorsi, è stato scelto per rappresentare

> l’Umbria nell’edizione 2024 del noto programma televisivo.

> Dal 25 febbraio sarà poi possibile votare Stroncone, in gara con altri 20

> borghi italiani, per aggiudicarsi il titolo di “Borgo dei Borghi 2024”!

> La votazione è gratuita, e sarà possibile votare, una sola volta al

> giorno, dalle ore 17.15 del 25 febbraio 2024 fino alle ore 23.59 di

> domenica 17 marzo 2024, collegandosi al sito

> https://www.rai.it/borgodeiborghi/ .

> Per votare è necessario essere maggiorenni e registrati a RaiPlay.

> La classifica finale, e quindi la nomina del “Borgo dei Borghi 2024”,

> verrà svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su RAI 3,

> domenica 31 Marzo 2024.

> Per ulteriori informazioni si rimanda al seguente link:

> https://www.rai.it/borgodeiborghi/Regolamento-Il-Borgo-dei-Borghi-2024—Votazione-Web-d3ee85ae-c5b5-4e33-b932-6848c761555e.html

> “Siamo onorati di essere stati scelti per rappresentare l’Umbria in questa

> edizione de “Il Borgo dei Borghi”. Una grande opportunità per far conoscere

> e promuovere il nostro territorio. Durante le riprese abbiamo cercato di

> valorizzare alcune delle eccellenze del nostro Comune, certi del fatto che

> chiunque giunga a Stroncone non potrà che rimanere affascinato dal perfetto

> equilibrio tra storia, natura, arte e spiritualità che da secoli

> caratterizza il nostro territorio.

Vogliamo anticipatamente ringraziare quanti, con il loro prezioso voto,

> sosterranno Stroncone a partire dal 25 febbraio per aggiudicarsi l’ambito

> titolo di “Borgo dei Borghi 2024”.

Annalisa Spezzi

Ass.re alla Cultura

Comune di Stroncone