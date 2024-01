CS #NoiSiamoLeScuole: grazie al PNRR a Lucca nuovi corsi per evitare la dispersione scolastica e a marina di Pisa una nuova scuola ricostruita “vista mare”

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

#NoiSiamoLeScuole: grazie al PNRR a Lucca nuovi corsi per evitare la dispersione scolastica e a marina di Pisa una nuova scuola ricostruita “vista mare”

Il video racconto del Ministero dell’Istruzione e del Merito è dedicato questa settimana all’ISI Sandro Pertini di Lucca che ha attivato nuovi corsi per contrastare la dispersione scolastica e all’IIC Niccolò Pisano di Marina di Pisa, che sarà demolito e ricostruito secondo criteri di una didattica moderna e più funzionale, grazie agli investimenti del PNRR.

All’ISI Sandro Pertini di Lucca, per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, con i fondi del PNRR sono stati avviati corsi di rafforzamento delle competenze di base, corsi di recupero estivi per studenti con sospensione di giudizio o con piccole fragilità, corsi di italiano L2 per studenti non di madrelingua italiana, corsi per le competenze socio-emotive finalizzati a sviluppare relazioni tra studenti attraverso l’apprendimento di gruppo, corsi di robotica e corsi STEAM per le ragazze. “Sulla base delle nostre esigenze – spiega la Dirigente Scolastica, Daniela Venturi – abbiamo progettato azioni mirate ad arginare il rischio di dispersione: abbiamo pensato prima di tutto a interventi su ragazzi stranieri, perché sono in tanti, e alcuni di loro sono appena arrivati; poi abbiamo messo in campo il rafforzamento delle competenze di base, perché i nostri studenti spesso hanno bisogno di maggior sostegno in quelle materie rispetto a quelle professionalizzanti”.

In particolare per gli studenti stranieri il progetto prevede sia corsi di italiano L2 per potenziare il loro livello di conoscenza della lingua, sia interventi da parte di mediatori, in classe o eventualmente al di fuori dell’aula. Per chi ha piccole fragilità, invece, sono stati avviati percorsi personalizzati, per esempio con logopedisti. Si tratta di “una progettazione mirata anche alla motivazione personale – commenta Annachiara Pisani, psicoterapeuta e docente – che può prevedere momenti sia individuali, sia di coinvolgimento dell’intera classe”.

Infine, per circa trenta ragazze del triennio è stato avviato un progetto finalizzato a migliorare le loro competenze digitali e imprenditoriali. “Sicuramente il valore di questa iniziativa – dice Andrea Guastini, docente e formatore – sarà migliorare prima di tutto le loro capacità di problem solving e di come gestire i problemi che incontreranno nel mondo del lavoro. Perché la nostra scuola è una scuola che prepara prima di tutto ad affrontare il mondo del lavoro”.

Guarda il video dell’ISI Sandro Pertini di Lucca: https://www.youtube.com/watch?v=dAOFrW1afN0