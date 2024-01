(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Camera dei Deputati

26 gennaio 2024

Agricoltura, audizioni su protezione fauna selvatica

Lunedì alle 15 diretta webtv

Lunedì 29 gennaio, alle 15, la Commissione Agricoltura della Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge per la protezione della fauna selvatica, svolge le audizioni di Wwf, Lipu – Birdlife Italia, Ente nazionale protezione animali, Legambiente (in videoconferenza), Organizzazione internazionale protezione animali (in videoconferenza) e Lega nazionale per la difesa del cane.

Alle 16, Agrinsieme e Coldiretti (in videoconferenza).

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com01947