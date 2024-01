“Seriana”, l’azienda bergamasca numero 1 in Italia nell’antisismica dei capannoni, diventa S.p.A.

(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Dieci anni di crescita continua, a livello esponenziale, con una struttura

di circa 90 operatori, un fatturato che supera i 12 milioni di Euro e oltre

800 interventi antisismici effettuati su strutture prefabbricate in

calcestruzzo per l’industria e il terziario. È il percorso virtuoso

registrato da Seriana Edilizia, azienda bergamasca fondata nel 2013, che

proprio al termine dei suoi primi dieci anni di attività cambia ragione

sociale e si trasforma in Seriana S.p.A.

“È una nuova importante tappa della nostra storia aziendale. – spiega il

direttore generale Michele Assolari – Da un lato la trasformazione in

società per azioni evidenzia la solidità della nostra impresa. Dall’altro,

con il cambio di denominazione sociale e l’introduzione del nuovo payoff

“Seismic reinforcements”, abbiamo voluto sottolineare con chiarezza il

nostro impegno specifico nell’ambito della sicurezza sismica. Un settore che

oggi ci vede protagonisti, con oltre 800 interventi effettuati su

altrettante strutture, di cui ben 185 solo lo scorso anno”.

Ugualmente importante la decisione di diventare Benefit Company: “È il

naturale esito della nostra anima sostenibile: noi interveniamo infatti

sulle strutture prefabbricate in calcestruzzo per rinforzarle, migliorarle e

adeguarle in funzione antisismica. – afferma Sorina Cristescu, direttore

amministrativo e finanziario della società – Diamo loro nuova vita e

contribuiamo a renderle stabili e a durare più a lungo nel tempo, evitando

che deperiscano o crollino. In tal senso questa decisione riflette il nostro

costante impegno nel mettere in primo piano la responsabilità sociale

d’impresa, perseguire valori etici e contribuire in modo positivo alla

società e all’ambiente in cui operiamo”.

A spiegare il successo del “modello Seriana” – che l’ha portata ad essere un

punto di riferimento a livello nazionale nel settore, con circa 400 clienti

anni consecutivi nella speciale graduatoria “Leader della crescita” de Il

Sole 24 Ore e segnalata da parte del Financial Times tra le prime 1000

aziende europee maggiormente cresciute nel triennio 2019-2022 – sono

molteplici fattori: “Siamo stati innanzitutto tra i pionieri in questo

settore specifico, che ha iniziato ad essere attenzionato a livello

normativo con gli inizi degli anni Duemila e che, a partire dal 2017, ha

potuto anche beneficiare di incentivi fiscali, come il Sisma Bonus. – spiega

Mirko Assolari, direttore di produzione – Inoltre disponiamo di un metodo

originale sperimentato, che ci permette di minimizzare l’impatto

dell’intervento sull’attività operativa del cliente: uno dei motivi

principali che spesso frenano un imprenditore dall’effettuare un intervento

antisismico, infatti, è rappresentato dal timore di dover rallentare o

interrompere il ciclo produttivo. Grazie al nostro metodo, l’attività nel

capannone può proseguire perché interveniamo in modo non invasivo, evitando

di interferire con essa, con la massima flessibilità operativa, h24, con la

massima pulizia e bypassando le strutture industriali”.

Ulteriore fattore competitivo è l’unicità del servizio offerto: “Siamo gli

unici – continua Mirko Assolari – a gestire un processo completo, che ha

inizio dalla fase di ricognizione e analisi dei bisogni e si sviluppa

attraverso la progettazione dell’intervento e la sua realizzazione,

occupandoci anche della gestione del complesso iter burocratico a livello

fiscale e amministrativo”.

“Ogni intervento effettuato da Seriana, infine, – conclude il direttore di