Medici di famiglia: dal 1 febbraio a Pisa fine incarico per Elia e Trivella. Entra in servizio la dottoressa Giulia Perrone

Pisa, 24 gennaio 2024. L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che, nell’ambito territoriale di Pisa, dal prossimo 1 febbraio termineranno il proprio

incarico di medici di famiglia il dottor Angelo Elia e la dottoressa Laura Trivella. Sempre dal 1 febbraio, e sempre nell’ambito territoriale di Pisa,

prenderà servizio come medica di famiglia la dottoressa Giulia Perrone.

L’Asl ricorda che è sempre possibile effettuare la scelta o il cambio del proprio medico di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio

computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con

la massima libertà di orario, utilizzando una delle seguenti modalità:

* il portale Open Toscana ( https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=2288&urlid=4111&mailid=5025 );

* la App Toscana Salute ( https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=2288&urlid=4968&mailid=5025 );

* i Totem PuntoSi ( https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=2288&urlid=4112&mailid=5025 );