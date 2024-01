Giorno della Memoria, sabato 27 gennaio cerimonia in piazza della Resistenza

(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 gennaio

2024 GIORNO MEMORIA

“Tutti coloro che dimenticano

il loro passato

sono condannati a riviverlo”

(George Santayana)

DELLA

Sabato 27 Gennaio 2024

ore 10

Aiuola di viale Arcadia (piazza della Resistenza)

Omaggio al Cippo che ricorda i bambini ebrei vittime

di esperimenti medici nel campo di sterminio nazista

di Auschwitz-Birkenau. Deposizione di fiori bianchi

A cura di C.U.D.I.R e di Associazione Scarpette Rosse n°24

ore 11

Giardino di Piazza della Resistenza

ingresso lato Fortezza Santa Barbara

Deposizione di fiori alle targhe dedicate a

Renato Moscato, ebreo pistoiese ucciso ad Auschwitz,

ai Rom e Sinti vittime del Porajmos

e al cippo dedicato ai bambini ebrei, cavie degli esperimenti medici

di Josef Mengele nel campo di Auschwitz-Birkenau

Interventi di

Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia

Renzo Corsini, Presidente della sezione ANPI “Pietro Gherardini”

In questo percorso della memoria alcuni elementi del “Coro

Città di Pistoia” eseguiranno tre canti yiddish e rom

tratti dal “Concerto per la Memoria” e una ninna nanna palestinese

A seguire trasferimento alla Stazione Ferroviaria di Pistoia

Deposizione di una corona alla targa commemorativa

dei deportati e internati che non fecero ritorno dai campi di deportazione

e di internamento nazifascisti

Intervento di Filippo Mazzoni, Vicepresidente dell’Istituto Storico

della Resistenza di Pistoia – Alla cerimonia sarà presente il Sindaco

Comune di Pistoia

Comitato Unitario per la Difesa

delle Istituzioni Repubblicane

del Comune di Pistoia

Associazione

Scarpette Rosse n°24