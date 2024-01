(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Forestali, Regione firma convenzione con Foragri per la formazione continua

Gli operai forestali, che dipendono dagli assessorati regionali dell’Agricoltura e del Territorio, aderiranno al Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in Agricoltura (Foragri). La convezione è stata stipulata questa mattina a Palermo dal dirigente generale del dipartimento Sviluppo rurale, Fulvio Bellomo, e dal presidente di Foragri, Vincenzo Conso.

La convenzione consentirà la formazione continua dei lavoratori forestali siciliani, il rafforzamento delle loro competenze e la loro salvaguardia in termini di salute e sicurezza. All’incontro era presente anche il direttore del Foragri, Michele Distefano.

