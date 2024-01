(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 ANZIANI. CIANCITTO (FDI): PATTO TERZA ETA’ RISPONDE A 14 MILIONI DI FAMIGLIE

“L’approvazione del Patto per la terza età è la conferma del cambio di passo del governo Meloni per tutti i cittadini italiani. La scelta di stanziare oltre 1 miliardo di euro per i primi due anni avvia la sperimentazione di una prestazione universale per ogni singolo cittadino che mira a creare un modello di welfare innovativo: tutto questo permetterà di aumentare di oltre il 200% l’assegno di accompagnamento a una prima platea di più anziani. E’ una riforma di cui andiamo orgogliosi che dà risposte concrete ai bisogni di 14 milioni di famiglie, di cui 3,8 con persone non autosufficienti a carico”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Affari Sociali Francesco Ciancitto.

