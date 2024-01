(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 AGRICOLTURA, ALMICI (FDI): : GRAZIE A MINISTRO LOLLOBRIGIDA RAGGIUNTI GRANDI RISULTATI

“L’agricoltura italiana con il governo Meloni e grazie al ministro Lollobrigida è oggi un settore centrale per la nostra Nazione e riconosciuto in tutta Europa. I risultati sono evidenti e a trarne i benefici maggiori sono prima di tutto i cittadini.

Durante l’incontro si è parlato anche delle proteste degli agricoltori di questi giorni, una protesta che, come ha precisato il Ministro Lollobrigida, non è rivolta al governo italiano che ha dimostrato nei fatti di essere al fianco del mondo agricolo e contro regole e vincoli burocratici senza indennizzare i sacrifici richiesti. Mettendo in ginocchio gli agricoltori.

Questi alcuni dei temi trattati durante l’incontro di oggi con il ministro Lollobrigida organizzato nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, alla presenza del dipartimento agricoltura di Fratelli d’Italia e dei suoi referenti regionali. Un momento di confronto e dialogo essenza della nostra comunità politica”. Così Cristina Almini, deputato di Fratelli d’Italia e capo dipartimento Agricoltura del partito in Lombardia.

