Trump festeggia dopo aver calpestato Haley nel New Hampshire: “Ha fatto molto male”

(AGENPARL) - ROMA, 24 Gennaio 2024 - Donald Trump ha trionfato alle primarie del New Hampshire, sconfiggendo Nikki Haley, che aveva scommesso molto sullo stato prima di perdere decisamente.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver vinto le primarie del Partito repubblicano nel New Hampshire.

Ha battuto Nikki Haley, ex ambasciatrice americana all’ONU ed ex governatore della Carolina del Sud.

Trump l’ha definita una grande vittoria parlando con i suoi sostenitori in un incontro trasmesso dal canale televisivo Fox News .

Dopo le primarie i repubblicani distribuiranno i voti di 22 candidati in questo stato. Ufficialmente il Partito Repubblicano annuncerà il nome del suo candidato alla presidenza il 15 luglio. Per aggiudicarsi la nomination, un candidato deve raggiungere 1.215 voti su 2.429. Il 5 novembre si svolgeranno le elezioni presidenziali.

“Sta facendo un discorso come se avesse vinto. Non ha vinto. Ha perso”, ha detto con lo sguardo raggiante. Haley ha fatto osservazioni pochi minuti dopo l’indizione della corsa, in cui ha espresso ottimismo nonostante l’Associated Press abbia chiamato la vittoria per Trump entro tre minuti dalla chiusura dei seggi.

“In realtà si è comportata molto male”, ha esultato Trump, continuando: “Il governatore ha detto che vincerà, vincerà, vincerà. Poi ha fallito gravemente.

Trump ha deriso il governatore del New Hampshire Chris Sununu, che ha appoggiato Haley e ha lavorato instancabilmente per lei senza successo. “Dev’essere impegnato in qualcosa. Non ho mai visto qualcuno con energia…” prima di attaccare ulteriormente Haley.

“Ron l’ha battuta anche lei”, ha detto Trump, riferendosi al secondo posto di Ron DeSantis in Iowa. “Ricorda, Ron è arrivato secondo e se n’è andato.”

Haley è stata un po’ più magnanima, nonostante un percorso incerto dopo aver investito la maggior parte delle sue risorse rimanenti nella battaglia uno contro uno da lei tanto agognata con Trump, che tuttavia si è rivelata infruttuosa.

“Se lo è guadagnato e voglio riconoscerlo”, ha detto Haley.

Ha continuato: “Il New Hampshire è il primo nella nazione, non è l’ultimo nella nazione. Questa gara è lungi dall’essere finita. Ci sono dozzine di stati rimasti da percorrere”.

Eppure Haley ha quasi ignorato il Nevada, il prossimo stato sulla lista, dove Trump votava negli anni Settanta.

E nel suo stato natale, la Carolina del Sud, dopo il Nevada, viene presa a schiaffoni da Trump.

Resta da vedere quanto tempo Haley – o i suoi donatori globalisti – saranno disposti a resistere.

Haley ha fatto molto affidamento sul sostegno degli indipendenti e dei democratici nelle primarie del New Hampshire, dove i requisiti flessibili consentono agli elettori di passare dall’altra parte con poco sforzo.

Eppure un exit poll della CNN ha rilevato che tra gli elettori di Haley “circa 7 su 10 hanno dichiarato di essere stati registrati come non dichiarati prima di martedì”.

I futuri caucus e le primarie repubblicane saranno composti in stragrande maggioranza da repubblicani registrati, il che è di cattivo auspicio per le speranze di Haley.

Trump è stato raggiunto sul palco dai suoi ex rivali Vivek Ramaswamy e Tim Scott, che lo hanno appoggiato dopo essersi ritirato. Anche l’ex rivale Doug Burgam è apparso con lui per tutta la settimana, dopo averlo sostenuto.