(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Nota Stampa

SAVINO (MEF), “BARELLI GRANDE UOMO DI SPORT, CONTENTA PER LA DECISIONE DEL TAS”

Roma – “Sono contenta che il TAS di Losanna abbia accolto il ricorso del Presidente Barelli, facendo finalmente chiarezza e ristabilendo giustizia. Paolo è un grande uomo di sport, che ha contribuito a far crescere l’intero sistema. Porterà certamente avanti il suo lavoro con immutato impegno e competenza.” Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino.

—-

Ufficio Stampa

On. Sandra Savino

Sottosegretario di Stato

al Ministero dell’Economia e delle Finanze

Per ricevere gli aggiornamenti anche tramite WhatsApp usa questo link https://chat.whatsapp.com/KN1gvIvQtWPI6Z5njuL0zQ