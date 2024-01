REGIONALI 2024. IL 26 GENNAIO A NUORO LA SECONDA DELLE QUATTRO TAPPE PROMOSSE DA CONFAGRICOLTURA PER ILLUSTRARE ALLA POLITICA LE SUE PROPOSTE IN CAMPO AGRICOLO

(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*Nuoro, 24 gennaio 2024* – Archiviato con successo l’appuntamento di

Oristano, il primo dei quattro promossi da Confagricoltura in Sardegna in

vista delle elezioni regionali del 25 febbraio, fervono i preparativi per

l’incontro in programma venerdì 26 febbraio a Nuoro, alle 10;30 nella sala

conferenze Mannironi della Camera di commercio. A illustrare le proposte

agricole, ai candidati locali per il rinnovo del Consiglio regionale,

saranno il presidente di Confagricoltura Nuoro-Ogliastra, Michele Ena, e il

direttore regionale, Giambattista Monne. L’iniziativa è aperta ad

agricoltori e mondo della politica, amministratori locali, liberi

professionisti e portatori di interesse che operano con il mondo delle

campagne. Una parte importante dei lavori sarà dedicata agli interventi e

alle proposte che giungeranno dal pubblico.

Il terzo appuntamento, sempre con la stessa formula organizzativa, si terrà

lunedì 29 gennaio, alle 10;30, nell’aula magna del Dipartimento di Agraria

di Sassari, con gli interventi del presidente di Confagricoltura Sassari e

Olbia-Tempio, Stefano Taras, e del direttore Giannetto Arru Bartoli. Ultima

tappa del tour è in agenda invece il prossimo 5 febbraio a Cagliari, alle

10;30 al Caesar’s Hotel, dove saranno chiamati a partecipare e a rispondere

ad alcune domande i candidati alla presidenza della Regione Sardegna.

L’incontro si terrà alla presenza del presidente nazionale di