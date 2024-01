(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Bologna, Borchia (Lega), sindaco prova a nascondere fallimenti, direttiva Salvini impedirà paralisi città

Bruxelles, 24 gen – “Il sindaco di Bologna Lepore ancora una volta si dimostra imbarazzante. Non gli bastava promuovere una follia come il limite dei 30 km/h in tutto il territorio cittadino, cosa che ha generato infiniti problemi, rallentamenti, disservizi e disagi. Oggi ha convocato la stampa per nascondere il proprio fallimento e le proteste della città. La direttiva promossa dal ministro Salvini è chiara e impedirà la paralisi di Bologna. Servono buonsenso e concretezza, cose che sono mancate all’amministrazione di Bologna finora: ascoltino le voci dei cittadini bolognesi e facciano marcia indietro”.

Così in una nota Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, componente della commissione Trasporti.