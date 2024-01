(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: http://www.deputatipd.it

Aborto: Braga (Pd), E’ un diritto, Meloni che dice?

Non vi permetteremo di fare dell’Italia un paese del Medioevo e della barbarie civile e umana. L’aborto è un diritto anche per le vostre compagne, anche per le vostre figlie. È inaccettabile che venga negato in Parlamento e da un partito di governo. Meloni, da donna, cosa dice?

Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, a proposito del convegno leghista dove si negava l’aborto come diritto.

Roma, 24 gennaio 2024