30/01_AMBIENTE, DEMOCRAZIA E SOSTENIBILITA’, TEMA DEL SECONDO INCONTRO DELLE DFBC SUSTAINABILITY TALKS A CA’ FOSCARI

Dipartimento di

Filosofia e Beni

Culturali

DFBC SUSTAINABILITY TALKs.

IDEAS ON SUSTAINABILITY FOR A NEW HUMANISM

è un progetto promosso dal Dipartimento di

Filosofia e Beni Culturali unitamente al CISRE

(Centro Internazionale di Studi sulla Ricerca

Educativa) e con il patrocinio di Ca’ Foscari

Sostenibile.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi ai Talks compilare il modulo

Google a questo link

https://forms.gle/Wqdukhud91zYWvneA

o inquadrare il QR code

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria

ONLINE

Il link per partecipare a distanza è:

https://bit.ly/DFBCST2024

RICONOSCIMENTO CREDITI

Gli studenti di Ca’ Foscari che desiderino ottenere

il riconoscimento del credito per le Competenze

di Sostenibilità saranno tenuti a partecipare in

presenza ad almeno sei incontri su otto.

Gli studenti part-time potranno seguire

gli incontri online previa presentazione di

un’autocertificazione che attesti il loro status.

30 gennaio 2024, ore 15.00-16.30

Auditorium Santa Margherita – Emanuele Severino

Dorsoduro 3689, Campo Santa Margherita, Venezia

Ambiente,

democrazia e

sostenibilità

P. DONATELLI

Università di Roma La Sapienza

Introduce

I. GIUNTA

Referente per l’Università Ca’ Foscari Venezia del GdL Educazione

della RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile