Uil: Consiglio Confederale giovedì 25 gennaio

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 La Uil terrà giovedì 25 gennaio il primo Consiglio Confederale del 2024

della UR UIL di Basilicata di Potenza e Matera con la partecipazione di

Emanuele RONZONI, Segretario Organizzativo UIL Nazionale, presso la Sala

Conferenze del Centro Polifunzionale Caritas in Tito Scalo (ore 9,30).

Al centro dei lavori – che saranno aperti da una relazione del segretario

regionale Vincenzo Tortorelli – la situazione politico sindacale e la

ripresa dell’azione sindacale per l’anno 2024. Particolare attenzione sarà

dedicata alle vertenze aziendali in atto in tutti i settori e alle

iniziative del sindacato a tutela dello stato sociale.

Ufficio Stampa UIL Basilicata

Via Napoli,3

85100 Potenza – Italia

*CLICCA QUI per visualizzare immagini per la stampa

*