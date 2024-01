(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 Premio di studio “Città di Savigliano – Antonino Olmo”:

bando aperto fino al 31 gennaio

«Dare un riconoscimento a coloro che abbiano prodotto elaborati ed opere culturali riguardanti il

territorio saviglianese». È questo, in sintesi, l’obiettivo del premio di studio “Città di Savigliano –

Antonino Olmo”, che è stato bandito anche per quanto riguarda l’edizione 2024.

Il premio si rivolge nello specifico a studiosi e studenti che abbiano dato vita nel biennio precedente

ad uno studio (tesi di laurea, meteriali audio-visivi, pubblicazioni, ricerche, opere teatrali) o ad una

consistente iniziativa culturale volta ad analizzare e valorizzare la storia, la cultura, l’arte, la

tradizione, la letteratura, la linguistica, il teatro, l’economia, le scienze sociali, l’antropologia ed

altre discipline in riferimento a Savigliano e al suo territorio.

Si tratta dunque di un bando che guarda a lavori già conclusi e portati a termine negli ultimi due

anni.

1.000 euro l’ammontare del premio. Cifra che, a giudizio della commissione giudicatrice, può essere

divisibile fra più vincitori.

La domanda di partecipazione – insieme all’elaborato da sottoporre alla commissione – deve essere

presentato entro le 12 di mercoledì 31 gennaio a mano o via posta tradizionale all’ufficio protocollo