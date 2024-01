Iplastic: 10 cose da sapere sulle microplastiche e nanoplastiche in mare

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 su microplastiche e

nanoplastiche all’

interno di estuari

Gli estuari sono la

porta principale

per l’oceano

dell’inquinamento

da plastiche.

Gli estuari, dove i fiumi incontrano il mare, sono

principali vettori di microplastiche.

Trattandosi di uno degli habitat naturali più

produttivi nel mondo, ciò rappresenta una seria

minaccia per le specie acquatiche e per la salute

umana.

Ecco 10 fatti sul ruolo del sistema fiume estuario

nell’inquinamento da plastiche degli oceani con i

suoi potenziali impatti.

Gli estuari sono i principali punti di

accumulo di microplastiche.

Le microplastiche vengono trattenute nei sedimenti. Le

plastiche accumulate riflettono la produzione globale di

plastica degli ultimi decenni. A partire dagli anni 2000, le

particelle di plastica che si trovano depositate sui fondali

marini sono triplicate. Le microplastiche sepolte nei

fondali marini non si degradano, a causa della mancanza

di erosione, ossigeno o luce. Pertanto, le materie

plastiche a partire dagli anni ’60 rimangono sul fondale

marino, testimoniando l’inquinamento prodotto dal

passaggio dell’uomo.

L’inquinamento da microplastiche è

ubiquitario negli estuari e nelle aree

costiere adiacenti.

L’inquinamento è presente in una varietà di fasce

climatiche (tropicali, temperate e mediterranee) e di

marea (da pochi cm a 4 m). Le quantità di microplastiche

possono variare da un estuario all’altro, ma sono

generalmente più abbondanti vicino alle foci dei fiumi.

La concentrazione di microplastiche negli

estuari è determinata dallo sviluppo urbano.

La concentrazione di microplastiche è particolarmente

elevata in prossimità dei centri urbani, lungo i fiumi e gli

scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue.

Questi ultimi sono la principale fonte di inquinamento da

microfibre, che è il microinquinante più comunemente

presente negli estuari.

La distribuzione delle microplastiche negli

estuari dipende dall’idrodinamica locale.

La dinamica delle acque estuariali è controllata

principalmente dal deflusso delle acque dolci dei fiumi,

dalle correnti costiere, dalle onde e dalle maree. Negli

estuari dominati dalle maree, la concentrazione di

microplastiche aumenta durante l’innalzamento della

marea. Dove le maree hanno un’escursione inferiore a due

metri, più basso è il flusso del fiume, più alta è la

concentrazione. Negli estuari in cui le acque marine e

dolci sono ben miscelate, la concentrazione di

microplastiche dipende dalla turbolenza con

concentrazioni maggiori sotto la superficie.

Le correnti oceaniche, le maree e le onde

possono trasportare le microplastiche

nell’oceano a centinaia di chilometri di

distanza dagli estuari nel giro di pochi

mesi.

Le simulazioni al computer dimostrano che gli estuari

sono le principali vie di accesso dell’inquinamento da

microplastiche al mare e all’oceano. Una particella di

microplastica proveniente dall’estuario dell’Ebro nel

Mediterraneo nord-occidentale può raggiungere la Sicilia

in sei mesi. Tuttavia, le simulazioni al computer sono

ancora limitate per quanto riguarda il modo in cui le

microplastiche si muovono verticalmente in una colonna

d’acqua. Le simulazioni di dispersione necessitano di

informazioni in situ sulle microplastiche per affrontare

correttamente il movimento verticale nella colonna

d’acqua.

Tutte le specie acquatiche presenti negli

ambienti estuarini e in quelli adiacenti

sono in qualche misura contaminate da

microplastiche.

I filtratori come i bivalvi sono tra gli organismi marini più

esposti (il 53% delle ostriche e l’85% delle cozze hanno

ingerito microplastiche). Anche i pesci marini (triglia

bianca, mojarra argentata e mojarra brasiliana) sono

esposti (il 75% degli esemplari analizzati ha ingerito

microplastiche). Nelle aree costiere influenzate dal

deflusso estuariale, l’86% dei naselli europei e l’85% delle

aragoste norvegesi contenevano microplastiche e/o

microfibre sintetiche nell’intestino.

Le microplastiche rappresentano una

minaccia per i sistemi di barriera

corallina.

L’inquinamento da microplastiche può causare una

riduzione della crescita dei coralli, una diminuzione

sostanziale degli enzimi detossificanti e immunitari, un

aumento dell’attività degli enzimi antiossidanti,

un’elevata produzione di muco, una riduzione della

riproduzione ed effetti negativi sui loro simbionti. Le

microplastiche possono causare impatti sui coralli in

zone poco profonde, mesofotiche e profonde a diverse

latitudini, sottolineando una minaccia globale

emergente.

I filtratori possono rimuovere

efficacemente le microplastiche

dall’acqua di mare.

Il biorisanamento è una delle poche opzioni disponibili per

ridurre l’inquinamento da microplastica già presente negli

ambienti marini costieri. In esperimenti di laboratorio,

diverse specie di comunità di filtratori hanno rimosso quasi

il 90% della microplastica dalle acque circostanti. La

contaminazione può essere incorporata anche da Sabella

spallanzianii (verme policheta).

Il polietilene a bassa densità (LDPE) è

uno dei tipi più comuni di microplastica

presenti negli estuari e nell’ambiente

marino.

Le microplastiche e le nanoplastiche si formano

principalmente dalla frammentazione di oggetti di

plastica più grandi. Il polietilene, uno dei più comuni

polimeri plastici prodotti, è suscettibile all’ossidazione

superficiale, la prima fase del processo di

frammentazione. Lo studio di questi processi in diverse

condizioni ambientali è di fondamentale importanza

perché può suggerire i tipi di polimeri sintetici più o

meno inclini a frammentarsi in microplastiche.

L’inquinamento da nanoplastica

rappresenta un grave rischio per gli

organismi acquatici.

Foto: Sabella spallanzanii (verme polichete)

Le particelle di nanoplastiche (