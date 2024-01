Ex Cotonificio Cederna: nuova variante al Piano, un parchetto pubblico al posto dell’edificio D – Comunicato Stampa

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 NOTA PER LA STAMPA

Ex Cotonificio Cederna: nuova variante al Piano, un parchetto pubblico al posto dell’edificio D

L’area asservita ad uso pubblico passa da 11.255,16 a 11.931,59 metri quadri

Monza, 23 gennaio 2024. Niente più edificio D nel piano di riqualificazione dell’“Ex Cotonificio Cederna”: al suo posto sarà realizzato un parchetto pubblico attrezzato. È quanto previsto dalla variante al Piano Particolareggiato (P.P.), approvata dalla Giunta Comunale. La nuova soluzione deriva da un’istanza direttamente proposta dal soggetto Attuatore, che il Comune ha accettato in quanto aumenta gli spazi a verde del progetto complessivo. La superficie delle aree asservite ad uso pubblico passa infatti da 11.255,16 a 11.931,59 metri quadri, e gli impegni economici complessivi del progetto restano invariati.

Si tratta di un’ulteriore variante al piano dopo che era stata modificata la destinazione d’uso dell’edificio 10, che diventerà una biblioteca.

“La variante al piano – sottolinea l’Assessore al Governo del Territorio Marco Lamperti – garantisce più spazi pubblici per la cittadinanza, che in particolare potrà beneficiare di un nuovo parco pubblico in precedenza non previsto. Il cambiamento va dunque nella giusta direzione per restituire l’area ai Monzesi nella migliore modalità possibile”.

Giovanni Domaschio

Addetto Stampa

Servizio Comunicazione istituzionale e Relazioni esterne

Segreteria Generale

Piazza Trento e Trieste

20900 Monza