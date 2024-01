cs UNCEM Congratulazioni Rettore Politecnico Torino Stefano Corgnati 23 1 2024

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 Se non riesci a visualizzare questo messaggio clicca qui

CONGRATULAZIONI DA UNCEM AL NEO RETTORE DEL

POLITECNICO DI TORINO STEFANO CORGNATI. UN SINDACO A SERVIZIO DELL’ALTA FORMAZIONE E DELLE GRANDI TRANSIZIONICongratulazioni da Uncem – con il

Presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero e il Presidente nazionale Marco Bussone – al neorettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati. Conosce non solo benissimo il Poli, ma anche il

territorio e gli Enti locali: prima Assessore poi, fino a pochi mesi fa, Sindaco di Livorno Ferraris. Una esperienza importantissima per proseguire il lavoro del suo predecessore Guido Saracco, che

Uncem ringrazia con tutti i Comuni montani, e innovare. Forte anche del bagaglio che gli viene dalla sua positiva esperienza amministrativa nel comune vercellese. Siamo pronti a collaborare con

Corgnati, come abbiamo fatto in diverse occasioni in passato attraverso il “suo” Dipartimento di Energetica, per agire nell’interesse di un nuovo capitale umano che affronti le grandi transizioni a

partire da quella energetica appunto, insieme con quella ambientale e demografica. Corgnati ci crede e siamo certi che anche l’impegno di Juan Carlos de

Martin – che abbiamo da molti anni modo di apprezzare per impegno e lettura della complessità – sarà importante per il nuovo Rettore a beneficio dei territori e di tutto il Politecnico. I Comuni ci

stanno, in questo nuovo legame con l’Accademia, già sperimentata in tante occasioni con i Dipartimenti del Poli.

